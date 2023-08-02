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Кремль: Путин и Эрдоган не обсуждали тему возвращения главарей «Азова» на Украину

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали тему передачи командиров «Азова» (признан в России террористическим и запрещен) Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости».

Бойцы и командиры украинского батальона оказались в Турции осенью 2022 г. Тогда Москва и Киев при посредничестве Анкары провели обмен военнопленными. По заявлениям Украины, Россия передала Украине 215 человек, в том числе свыше сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. России был передан, в том числе, украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже Зеленский сообщил о своем возвращении на Украину вместе с пятью командирами «Азова».

Песков заявил, что передача главарей «Азова» Украине не повлияет на газовый хаб

2 августа президенты провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. Дата визита пока не назначена. Кроме того, лидеры двух стран обсудили зерновое соглашение, которое покинула Россия 17 июля.

Путин вновь заявил, что Москва готова вернуться в сделку, но при условии выполнения российской части договоренностей. Отмечалось, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российских условий сделки ее очередное продление потеряло смысл.

Ранее по теме: Кремль вновь подтвердил готовность России вернуться к зерновой сделке

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН 21 июля назвал семь условий возвращения России в зерновое соглашение. Было заявлено о необходимости обеспечения условий для расширения поставок удобрений и сырья для их производства, подключение к международной банковской системе расчетов SWIFT и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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