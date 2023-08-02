Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
Президент России Владимир Путин в рамках телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит ее вторую часть, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл.
«Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», – говорится в сообщении.
Проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе, ведется с учетом потребности наиболее нуждающихся в продовольствии стран. Этот вопрос обсуждали на прошедшем в Санкт-Петербурге втором саммите Россия - Африка. «Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами», – подчеркнули в Кремле.
В ходе телефонных переговоров Эрдоган и Путин также договорились о визите президента РФ в Турцию. Дата визита пока не назначена.
27 июля Путин на пленарном заседании форума Россия – Африка оценил результаты работы соглашения. По его словам, за год действия сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн т грузов – из них 70% поступило в страны с высоким доходом. В то же время на Эфиопию, Сомали, Судан и другие африканские страны пришлось, по его данным, менее 3% от общего числа поставок – меньше 1 млн т.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН 21 июля назвал семь условий возвращения России в зерновое соглашение. В частности, обеспечение условий для расширения поставок удобрений и сырья для их производства, подключение к международной банковской системе расчетов SWIFT и др.