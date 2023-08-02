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Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

Ведомости

Президент России Владимир Путин в рамках телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит ее вторую часть, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл.

«Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», – говорится в сообщении.

Проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе, ведется с учетом потребности наиболее нуждающихся в продовольствии стран. Этот вопрос обсуждали на прошедшем в Санкт-Петербурге втором саммите Россия - Африка. «Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами», – подчеркнули в Кремле.

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В ходе телефонных переговоров Эрдоган и Путин также договорились о визите президента РФ в Турцию. Дата визита пока не назначена.

27 июля Путин на пленарном заседании форума Россия – Африка оценил результаты работы соглашения. По его словам, за год действия сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн т грузов – из них 70% поступило в страны с высоким доходом. В то же время на Эфиопию, Сомали, Судан и другие африканские страны пришлось, по его данным, менее 3% от общего числа поставок – меньше 1 млн т.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН 21 июля назвал семь условий возвращения России в зерновое соглашение. В частности, обеспечение условий для расширения поставок удобрений и сырья для их производства, подключение к международной банковской системе расчетов SWIFT и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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