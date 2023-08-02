Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

27 июля Путин на пленарном заседании форума Россия – Африка оценил результаты работы соглашения. По его словам, за год действия сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн т грузов – из них 70% поступило в страны с высоким доходом. В то же время на Эфиопию, Сомали, Судан и другие африканские страны пришлось, по его данным, менее 3% от общего числа поставок – меньше 1 млн т.