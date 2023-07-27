Путин оценил результаты действия зерновой сделки

«За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн т грузов, из которых более 70% <...> поступили в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, включая и прежде всего имея в виду Евросоюз», – сказал президент (цитата по «РИА Новости»). В то же время в Эфиопию, Сомали, Судан и другие африканские страны пришлось менее 3% от общего числа поставок – меньше 1 млн т.