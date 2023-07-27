Путин оценил результаты действия зерновой сделки
За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн т грузов – из них 70% поступило в страны с высоким доходом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия – Африка». Трансляция заседания велась на сайте «Росконгресса».
«За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн т грузов, из которых более 70% <...> поступили в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, включая и прежде всего имея в виду Евросоюз», – сказал президент (цитата по «РИА Новости»). В то же время в Эфиопию, Сомали, Судан и другие африканские страны пришлось менее 3% от общего числа поставок – меньше 1 млн т.
Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которая появилась на сайте Кремля 24 июля в преддверии российско-африканского саммита, также сообщил, что из экспортированных 32,8 млн т грузов с зерном за год меньше 3% пришлось на Эфиопию, Судан и Сомали, Йемен и Афганистан.
Россия покинула зерновую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. В Кремле объяснили это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. Путин при этом отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.
21 июля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН назвал семь условий возвращения России в зерновое соглашение. В частности, должен быть возобновлен экспорт запчастей и комплектующих для сельхозтехники из РФ, обеспечение условий для расширения поставок удобрений и сырья для их производства, подключение к международной банковской системе расчетов SWIFT и др.