Полянский назвал условия возвращения России в зерновую сделку
Россия вернется в зерновую сделку после выполнения семи условий, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Фрагмент его выступления на заседании Совета безопасности организации опубликовало постпредство России при ООН.
Из озвученных Полянским условий следует, что с поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки должны снять санкции. Также необходимо отменить ограничения в отношении банков России, обслуживающих поставки удобрений и продовольствия.
«Речь в том числе идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Какие-то новые обещания и идеи на этот счет нас не устроят, нам нужно только выполнение этих условий», – уточнил дипломат.
Третьим условием Полянский назвал возобновление экспорта запчастей и комплектующих для сельхозтехники из РФ. Кроме того, должны быть решены «все вопросы с фрахтом [плата за перевозку груза] судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечена вся логистика продовольственных поставок». Он пояснил, что рост стоимости фрахта и международных финансовых расчетов привели к «потере рентабельности поставок в два раза».
Пятым условием дипломат назвал обеспечение условий для расширения поставок удобрений и сырья для их производства. «В том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода "Тольятти – Одесса"», – добавил он. Еще одним условием возобновления соглашения является разблокировка активов РФ, которые связаны с сельхозотраслью.
Последним, седьмым, условием России, по словам Полянского, является «восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки». По его словам, соглашение должно работать в интересах нуждающихся стран, а не делать «богатые страны еще богаче».
«Как только все эти условия будут выполнены, мы незамедлительно вернемся в зерновую сделку. Именно их выполнение станет вкладом западных государств в обеспечение международной продовольственной безопасности», – подчеркнул Полянский.
Россия покинула зерновую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. В Кремле объяснили это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. В то же время президент России Владимир Путин отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.
В день выхода России из соглашения Полянский сообщил, что РФ приняла окончательное решение. При этом отвечая на вопрос, будут ли еще переговоры по поводу черноморской инициативы, он заявил, что ему об этом неизвестно.