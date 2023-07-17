Полянский назвал окончательным решение России по зерновой сделке
Россия приняла окончательное решение по зерновой сделке. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По словам Полянского, которые приводит «РИА Новости», Россия приняла окончательное решение по поводу перспектив зерновой сделки. Отвечая на вопрос, будут ли еще переговоры по поводу черноморской инициативы, он заявил, что ему об этом неизвестно.
17 июля российский МИД заявил, что Россия выходит из зерновой сделки, без ее участия договоренность прекращается 18 июля. Речь идет в том числе об отзыве гарантий безопасности судоходства, сворачивании морского гуманитарного коридора и восстановлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.
При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует продолжить использовать черноморский коридор для вывоза зерна.
О планах провести переговоры по зерновой сделке ранее заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он уточнил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным зерновую сделку по телефону, не дожидаясь визита российского лидера в Турцию в августе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Он подчеркнул, что так как российская часть сделки не выполняется, ее действие прекращается. Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Россия уведомила ООН, Турцию и Украину о возражении против продления сделки.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае.