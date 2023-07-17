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Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю как дипломатический успех

Ведомости

Зерновая сделка вошла в историю как пример успешной дипломатии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Эта инициатива уже вошла в историю как важный дипломатический успех. Благодаря инициативе на мировые рынки было отгружено более 33 млн т зерновой продукции. Таким образом, удалось предотвратить втягивание многих стран с низким уровнем доходов в продовольственный кризис», – приводит его слова агентство Sabah.

По мнению Эрдогана, несмотря на сегодняшнее заявление Москвы, президент России Владимир Путин хочет продолжения этого «гуманитарного моста».

Он также отметил, что планирует обсудить с Путиным зерновую сделку по телефону, не дожидаясь визита российского лидера в Турцию в августе, уточняет Anadolu.

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17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие. Он подчеркнул, что ее действие прекращается, так как российская часть сделки не выполняется. При этом Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Москва уведомила ООН, Турцию и Украину о возражении против продления сделки.

Сделка была заключена 22 июля между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, а российская – облегчение ограничений в отношении российского сельхозэкспорта. Но последние пункты так и не были выполнены, на что неоднократно указывала российская сторона. В апреле Москва выдвинула пять условий для продления черноморского соглашения, среди них – переподключение Россельхозбанка (РСХБ) к системе расчетов SWIFT, банк был лишен этой системы в июне 2022 г.

В Кремле неоднократно заявляли, что не видят никаких оснований для продления зерновой сделки, пока не будут выполнены российские условия. 13 июля президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все обязательства перед Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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