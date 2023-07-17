Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю как дипломатический успех

Сделка была заключена 22 июля между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, а российская – облегчение ограничений в отношении российского сельхозэкспорта. Но последние пункты так и не были выполнены, на что неоднократно указывала российская сторона. В апреле Москва выдвинула пять условий для продления черноморского соглашения, среди них – переподключение Россельхозбанка (РСХБ) к системе расчетов SWIFT, банк был лишен этой системы в июне 2022 г.