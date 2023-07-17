В Кремле заявили об остановке зерновой сделки
Договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки», – заявил Песков.
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что решение не связано со взрывом на Крымском мосту в ночь на 17 июля. «Нет, это не связанные абсолютно события. Еще до этой террористической атаки позиция была заявлена президентом Путиным», – отметил Песков.
По его словам, Москва готова вернуться к реализации сделки как только будет выполнена часть черноморских договоренностей, касающаяся России.
17 июля истекает срок зерновой сделки. В Кремле неоднократно заявляли, что не видят никаких оснований для продления зерновой сделки, пока не будут выполнены российские условия. 13 июля президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все обязательства перед Россией. Кроме того, он назвал соглашение «игрой в одни ворота».
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.