17 июля должна решиться судьба зерновой сделки

Financial Times 3 июля со ссылкой на источники сообщила, что РСХБ мог бы создать дочерний банк для обслуживания российского экспорта сельхозпродукции, а его подключили бы к системе международных обменов финансовыми сообщениями. В настоящее время, по словам собеседников FT, предложение изучается руководящими органами Евросоюза на предмет законности и шансов на реализацию, однако вопрос осложняется тем, что РСХБ – полностью государственный банк.