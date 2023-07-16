17 июля должна решиться судьба зерновой сделки

17 июля должна решиться судьба зерновой сделкиНи одно требование России пока не выполнено
17 июля истекает очередной срок соглашения об экспорте зерна из Черного моря, продленный на два месяца в мае. 16 июля из порта Одессы, по данным сайта Marintraffic, вышло судно, которое Reuters назвало последним в рамках зерновой сделки.
В Кремле неоднократно заявляли, что не видят никаких оснований для продления зерновой сделки, пока не будут выполнены российские условия.
13 июля президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все обязательства перед Россией. Кроме того, он назвал соглашение «игрой в одни ворота».
На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва придерживаются общих позиций по вопросам, связанным с продлением сделки. «Мы с Путиным на одной стороне, когда речь заходит о вопросе продления черноморского зернового коридора», – приводит Daily Sabah слова турецкого лидера.
Кроме того, он напомнил, что Анкара рассчитывает на визит Путина в его страну в августе. Но пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков тогда же заявил, что соглашения о продлении сделки нет.
Сама сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
Но эти пункты так и не были выполнены, на что неоднократно жаловалась Москва. А в апреле она выставила пять необходимых условий продления сделки, среди которых – переподключение Россельхозбанка (РСХБ) к системе расчетов SWIFT, банк был лишен этой системы в июне 2022 г.
11 июля генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш направил письмо Путину, содержащее предложения по реализации черноморской инициативы. По словам его представителя Стефана Дюжарика, целью этого сообщения было устранение «препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк» при сохранении экспорта украинского зерна.
Financial Times 3 июля со ссылкой на источники сообщила, что РСХБ мог бы создать дочерний банк для обслуживания российского экспорта сельхозпродукции, а его подключили бы к системе международных обменов финансовыми сообщениями. В настоящее время, по словам собеседников FT, предложение изучается руководящими органами Евросоюза на предмет законности и шансов на реализацию, однако вопрос осложняется тем, что РСХБ – полностью государственный банк.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сочли такую схему технически реализуемой, а также предположили, что доля банка в специально создаваемой «дочке» должна быть менее 50%, чтобы обеспечить ей некоторый «иммунитет».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 июля назвала эту схему облегчения санкций против РСХБ «заведомо непроходной». За скобками этого предложения «остаются такие практические моменты, что на открытие филиала банка требуются долгие месяцы, установление SWIFT занимает еще три месяца, а отключение происходит в "считанные минуты". «В обмен на все это Москва уже сейчас должна согласиться с дальнейшим продлением черноморской инициативы», – отметила Захарова.
Еще одно российское условие сделки – перезапуск аммиакопровода Тольятти - Одесса. В начале июня он получил повреждения на территории Харьковской области рядом с линией боевого соприкосновения. Минобороны обвинило в повреждении магистрали Киев.
Перед началом переговоров украинского президента Владимира Зеленского и Эрдогана 7 июля ООН предложила России и Украине направить технических экспертов от Всемирной организации для оценки ущерба. Но заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс указал на невозможность немедленного восстановления работы аммиакопровода.
Продлят сделку или нет, будет зависеть от того, смогут ли быть выполнены те или иные требования России, которые были проигнорированы ранее. Шанс на это есть, потому что для России в сделке имеются определенные выгоды, такие как возможность контролировать поток всех грузов, поступающих в Одесский порт, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
Маловероятно, что зерновую сделку продлят: ведь в нынешних условиях совместить интересы всех сторон договора стало почти невозможно, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По словам эксперта, за последние несколько месяцев ничего не изменилось, все стороны уже полагают, что зерновую сделку продлить не получится, никто просто не хочет брать на себя ответственность за ее обрушение, говорит он.