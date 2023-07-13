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Путин назвал условие продления зерновой сделки

Также глава государства дал оценку поставкам западного оружия Украине
Максим Цуланов
Алексей Дружинин / РИА Новости

Зерновая сделка будет продлена только после выполнения всех обязательств перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Действие соглашения истекает 17 июля.

«Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», – сказал глава государства. Президент также назвал соглашение «игрой в одни ворота», однако «мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку».

Соглашение по зерну было заключено 22 июля 2022 г. между Турцией, ООН, Россией и Украиной. Отдельные договоренности были заключены между российскими и украинскими властям. Согласно первому соглашению, зерно из Украины будет вывозиться из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, а во второй договоренности обозначается помощь в экспорте российского зерна и удобрений. Москва уже отмечала, что вторая часть сделки, которая касается поставок российской продукции, не выполняется.

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Президент также подтвердил, что поставки дальнобойных ракет западного производства на Украину наносят ущерб России, но «ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет». «То же самое, танки иностранного производства, боевые машины пехоты», – сказал Путин. По его словам, только с 4 июня было уничтожено 311 единиц танков, одна треть из которых «западного производства, в том числе “Леопарды”».

«С точки зрения возможного изменения на поле боя – ничего не даст поставка новых вооружений, только усугубит ситуацию. Причем усугубит для украинской стороны», – уточнил глава государства

12 июля, в последний день саммита НАТО в Вильнюсе, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал продолжение обсуждения поставок Киеву дальнобойных ракет. За день до этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче для армии Украины ракет дальнего радиуса действия для нанесения «ударов вглубь». Пресс-секретарь российского президенте Дмитрий Песков назвал решение Франции «ошибочным» и отметил, что «это приведет к принятию контрмер».

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Вместе с тем Путин назвал угрозой членство Украины в НАТО. Он напомнил, что именно эта угроза является «одной из причин специальной военной операции». По его мнению, членство Украины в альянсе не повысит ее безопасность, а сделает мир более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению. При этом он уточнил, что любая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности, но для обеспечения безопасности Украины «есть только одно ограничение – оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны».

На вильнюсском саммите генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны – члены альянса обеспечить Украине долгосрочную поддержку, в частности, создать гарантии безопасности и упростить вступление страны в НАТО в будущем. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал формулировку генсека об упрощенном вступлении в организацию. Его возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский лидер сделал вывод, что страны НАТО не готовы к такому шагу, назвав «неопределенность» альянса слабостью.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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