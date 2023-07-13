Путин назвал условие продления зерновой сделки

Путин назвал условие продления зерновой сделкиТакже глава государства дал оценку поставкам западного оружия Украине
Зерновая сделка будет продлена только после выполнения всех обязательств перед Россией, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Действие соглашения истекает 17 июля.
«Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», – сказал глава государства. Президент также назвал соглашение «игрой в одни ворота», однако «мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку».
Соглашение по зерну было заключено 22 июля 2022 г. между Турцией, ООН, Россией и Украиной. Отдельные договоренности были заключены между российскими и украинскими властям. Согласно первому соглашению, зерно из Украины будет вывозиться из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, а во второй договоренности обозначается помощь в экспорте российского зерна и удобрений. Москва уже отмечала, что вторая часть сделки, которая касается поставок российской продукции, не выполняется.
Президент также подтвердил, что поставки дальнобойных ракет западного производства на Украину наносят ущерб России, но «ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет». «То же самое, танки иностранного производства, боевые машины пехоты», – сказал Путин. По его словам, только с 4 июня было уничтожено 311 единиц танков, одна треть из которых «западного производства, в том числе “Леопарды”».
«С точки зрения возможного изменения на поле боя – ничего не даст поставка новых вооружений, только усугубит ситуацию. Причем усугубит для украинской стороны», – уточнил глава государства
12 июля, в последний день саммита НАТО в Вильнюсе, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал продолжение обсуждения поставок Киеву дальнобойных ракет. За день до этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче для армии Украины ракет дальнего радиуса действия для нанесения «ударов вглубь». Пресс-секретарь российского президенте Дмитрий Песков назвал решение Франции «ошибочным» и отметил, что «это приведет к принятию контрмер».
Вместе с тем Путин назвал угрозой членство Украины в НАТО. Он напомнил, что именно эта угроза является «одной из причин специальной военной операции». По его мнению, членство Украины в альянсе не повысит ее безопасность, а сделает мир более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению. При этом он уточнил, что любая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности, но для обеспечения безопасности Украины «есть только одно ограничение – оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны».
На вильнюсском саммите генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны – члены альянса обеспечить Украине долгосрочную поддержку, в частности, создать гарантии безопасности и упростить вступление страны в НАТО в будущем. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал формулировку генсека об упрощенном вступлении в организацию. Его возмутило отсутствие сроков как приглашения, так и членства страны. Украинский лидер сделал вывод, что страны НАТО не готовы к такому шагу, назвав «неопределенность» альянса слабостью.