Путин назвал условие продления зерновой сделки

Вместе с тем Путин назвал угрозой членство Украины в НАТО. Он напомнил, что именно эта угроза является «одной из причин специальной военной операции». По его мнению, членство Украины в альянсе не повысит ее безопасность, а сделает мир более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению. При этом он уточнил, что любая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности, но для обеспечения безопасности Украины «есть только одно ограничение – оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны».