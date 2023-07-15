ООН: ни одно судно с удобрениями из РФ не отправили в рамках зерновой сделки
За все время действия зерновой сделки не удалось отправить ни одно судно с российскими удобрениями, сообщил Координационный центр ООН.
«Соглашение от 22 июля 2022 г. разрешает также экспорт удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было», – рассказали «РИА Новости» в центре.
Там отметили, что вывоз удобрений зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти-Одесса, сейчас «его статус неизвестен». Кроме того, по данным центра, за время действия инициативы беднейшие страны получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных из украинских портов.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. Среди условий, которые Москва выдвигала для продления соглашения, были названы подключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки сельхозтехники и запчастей, реанимирование аммиакопровода, разблокировка транспортной логистики и страхования, а также разморозка активов российских компаний. 7 июня Минобороны сообщило, что украинская ДРГ вечером 5 июня подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса в районе Масютовки Харьковской области. Кремль отмечал, что подрыв аммиакопровода усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки.