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ООН: ни одно судно с удобрениями из РФ не отправили в рамках зерновой сделки

Ведомости

За все время действия зерновой сделки не удалось отправить ни одно судно с российскими удобрениями, сообщил Координационный центр ООН.

«Соглашение от 22 июля 2022 г. разрешает также экспорт удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было», – рассказали «РИА Новости» в центре.

Там отметили, что вывоз удобрений зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти-Одесса, сейчас «его статус неизвестен». Кроме того, по данным центра, за время действия инициативы беднейшие страны получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных из украинских портов.

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Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. Среди условий, которые Москва выдвигала для продления соглашения, были названы подключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки сельхозтехники и запчастей, реанимирование аммиакопровода, разблокировка транспортной логистики и страхования, а также разморозка активов российских компаний. 7 июня Минобороны сообщило, что украинская ДРГ вечером 5 июня подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса в районе Масютовки Харьковской области. Кремль отмечал, что подрыв аммиакопровода усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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