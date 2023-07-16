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Порт Одессы покинуло последнее до истечения срока зерновой сделки судно

Ведомости

Турецкий балкер TQ Samsun покинул порт Одессы утром в воскресенье, 16 июля, за день до истечения срока действия зерновой сделки. Таким образом, судно последним вышло из украинского порта в рамках действия соглашения, пишет Reuters.

По данным агентства, российская сторона не давала согласия на регистрацию новых судов с 27 июня. Представитель ООН заявил в пятницу, 14 июля, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш ждет решения от президента РФ Владимира Путина о возможности продления соглашения.

Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 

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15 июля Путин в разговоре с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений с Украины остаются невыполненными. По его словам, главная цель зерновой сделки, поставки зерна нуждающимся странам, в том числе в Африке, так и не была реализована. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. В Кремле отмечали, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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