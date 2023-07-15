Путин заявил, что главная цель зерновой сделки все еще не реализована

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа в очном формате. Визит Путина, несмотря на приглашение на саммит, осложняется выданным 17 марта ордером на его арест Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин будет принимать решение о поездке на саммит «ближе к делу», и подчеркнул, что Россия «в любом случае будет активно участвовать» в работе БРИКС, поскольку считает «это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается». Саммит «Россия Африка» пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге.