Путин заявил, что главная цель зерновой сделки все еще не реализована
Обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений с Украины остаются невыполненными, а главная цель зерновой сделки, поставки зерна нуждающимся странам, в том числе в Африке, так и не была реализована, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В Кремле ранее заявляли, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. По мнению Москвы, российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается.
Разговор глав государств состоялся по инициативе южноафриканской стороны, уточнили в Кремле. Рамафоза поблагодарил Путина за «конструктивную беседу» о возможных путях урегулирования ситуации на Украине во время встречи лидеров и представителей ряда африканских государств, которая в июне прошла в Санкт-Петербурге. Ожидается, что африканскую мирную инициативу продолжат рассматривать в привязке к саммиту «Россия – Африка» в конце июля, говорится в сообщении.
Путин и Рамафоза договорились также провести на саммите отдельную встречу, президент ЮАР рассказал о подготовке к саммиту БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который пройдет в конце августа в Йоханнесбурге.
Саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа в очном формате. Визит Путина, несмотря на приглашение на саммит, осложняется выданным 17 марта ордером на его арест Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин будет принимать решение о поездке на саммит «ближе к делу», и подчеркнул, что Россия «в любом случае будет активно участвовать» в работе БРИКС, поскольку считает «это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается». Саммит «Россия Африка» пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге.