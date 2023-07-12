Президент ЮАР Рамафоса возглавит делегацию страны на саммите «Россия – Африка»
Президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавит делегацию республики на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в посольстве африканской страны.
«Президент Рамафоса принял приглашение президента [России Владимира] Путина посетить саммит. Он будет возглавлять делегацию ЮАР», – сообщили в посольстве (цитата по ТАСС). Кроме того, саммит посетит министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
В конце июня о вероятности прибытия на саммит южноафриканского президента писали «Ведомости» со ссылкой на дипломатические источники. Саммит пройдет 27–28 июля. Изначально мероприятие планировалось с 26 по 29 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сокращение дат проведения мероприятия «нюансировкой программы».
Участие в саммите примет и президент России Владимир Путин, а также президент Мозамбика Филипе Ньюси. Корме того, российский президент пригласил на саммит главу Эритреи Исайяса Афеворки.
Рамафоса посещал Россию совместно с четырьмя лидерами других африканских стран в июне в рамках посреднической миссии по разрешению конфликта на Украине. Тогда президент ЮАР встретился с Путиным.