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Президент ЮАР Рамафоса возглавит делегацию страны на саммите «Россия – Африка»

Ведомости

Президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавит делегацию республики на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в посольстве африканской страны.

«Президент Рамафоса принял приглашение президента [России Владимира] Путина посетить саммит. Он будет возглавлять делегацию ЮАР», – сообщили в посольстве (цитата по ТАСС). Кроме того, саммит посетит министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

В конце июня о вероятности прибытия на саммит южноафриканского президента писали «Ведомости» со ссылкой на дипломатические источники. Саммит пройдет 27–28 июля. Изначально мероприятие планировалось с 26 по 29 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сокращение дат проведения мероприятия «нюансировкой программы».

Участие в саммите примет и президент России Владимир Путин, а также президент Мозамбика Филипе Ньюси. Корме того, российский президент пригласил на саммит главу Эритреи Исайяса Афеворки. 

Рамафоса посещал Россию совместно с четырьмя лидерами других африканских стран в июне в рамках посреднической миссии по разрешению конфликта на Украине. Тогда президент ЮАР встретился с Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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