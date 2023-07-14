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Песков: Россия не делала новых заявлений по зерновой сделке

Ведомости

Россия не делала новых заявлений по поводу зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было», – отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).

«Ведомости» направили запрос официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой.

14 июля агентство Reuters сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласен с позицией президента России Владимира Путина о том, что зерновая сделка должна быть продлена. По словам турецкого лидера, Анкара надеется на продление черноморской сделки после 17 июля благодаря усилиям ООН и Турции.

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В Вильнюсе 12 июля Эрдоган рассказывал, что Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Однако глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что ему неизвестно о каких-либо новых предложениях по этой теме, уточнив, что президенты давно обсуждали обоюдную готовность работать «независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна».

12 июля представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о том, что генсек Антониу Гутерриш 11 июля направил письмо президенту России, целью которого является устранение «препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, <...> а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю». Дюжаррик отметил, что российская сторона уже получила письмо и в настоящий момент рассматривает его. 

Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. В Кремле ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается.

Песков ранее заявлял, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. В Кремле отмечали, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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