МИД России объявил о прекращении зерновой сделки

Ночью 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибли мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) квалифицировали произошедшее как теракт, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. В тот же день в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что ее действие прекращается, так как российская часть сделки не выполняется. При этом Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия.