МИД России объявил о прекращении зерновой сделки
Россия выходит из зерновой сделки, без ее участия договоренность прекращается 18 июля. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.
«В соответствии с пунктом Н договоренности российская сторона возражает против ее [сделки] дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН», – заявили в министерстве.
Прекращение договоренностей означает «отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря», а также расформирование совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.
По заявлению МИДа, соглашение начало действовать «буквально через неделю после подписания», а также в короткие сроки был определен морской гуманитарный коридор и др. «Уже 1 августа 2022 г. из Одессы вышел первый сухогруз “Разони”. Это наглядно подтвердило добросовестный и ответственный подход российских представителей к выполнению своих обязанностей как стороны договоренности», – отметили в министерстве.
При этом «вразрез с заявленными гуманитарными целями» вывоз зерна из Украины был переведен на «сугубо коммерческую основу». По данным ведомства, в беднейшие страны такие как Йемен, Афганистна, Судан, Сомали и Эфиопию пришлось меньше 3% продовольствия, в то время как «в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов» было отправлено свыше 70% грузов.
Кроме того, по заявлению министерства, власти Украины использовали гуманитарный коридор для атак «против российских гражданских и военных объектов».
«По существу, подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор для вывоза украинского зерна использовались для проведения террористических нападений в нарушение духа и буквы “черноморской инициативы”», – подчеркнули в МИДе.
Ночью 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибли мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) квалифицировали произошедшее как теракт, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. В тот же день в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что ее действие прекращается, так как российская часть сделки не выполняется. При этом Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае.