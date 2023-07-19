Путин допустил возобновление зерновой сделки при выполнении российских условий
Зерновая сделка может быть возобновлена при условии, если требования России будут учитываться и реализовываться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
«Хочу подчеркнуть: мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. Безусловно, мы рассмотрим возможность вернуться в нее. Но только при одном условии – если в полном объеме будут учтены, а главное – реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», – сказал он.
Путин напомнил, что среди обязательств, которые должны были выполнить западные страны – вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, снятие препятствий для банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки зерна, их подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники. Помимо этого, необходимо решить вопросы с фрахтом и страхованием судов и обеспечить логистику продовольствия, а также восстановить работу аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и разблокировать российские активы, которые связаны с сельскохозяйственной отраслью. Глава государства отметил, что без всего этого продолжение зерновой сделки не имеет смысла.
Базовым условием возобновления зерновой сделки является «восстановление ее изначальной гуманитарной сути», заключил Путин. По словам главы государства, западные страны превратили черноморскую инициативу в средство политического шантажа и способ обогащения транснациональных компаний.
17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Позже он отметил, что Украина использовала зону зерновой сделки в боевых целях и это «ни для кого не является секретом».
19 июля Минобороны сообщило, что начиная с полуночи 20 июля все следующие по акватории Черного моря в украинские порты суда будут восприниматься Россией как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В связи с этим государства, под флагом которого судно направляется в украинские порты, будут считаться вовлеченными в конфликт и поддерживающими Украину.
22 июля 2022 г. ООН с Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно отмечали, что вторая часть сделки не выполняется.