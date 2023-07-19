Путин допустил возобновление зерновой сделки при выполнении российских условий

«Хочу подчеркнуть: мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. Безусловно, мы рассмотрим возможность вернуться в нее. Но только при одном условии – если в полном объеме будут учтены, а главное – реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», – сказал он.