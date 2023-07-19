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Политика

Путин допустил возобновление зерновой сделки при выполнении российских условий

Ведомости

Зерновая сделка может быть возобновлена при условии, если требования России будут учитываться и реализовываться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Хочу подчеркнуть: мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. Безусловно, мы рассмотрим возможность вернуться в нее. Но только при одном условии – если в полном объеме будут учтены, а главное – реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», – сказал он. 

Путин напомнил, что среди обязательств, которые должны были выполнить западные страны – вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, снятие препятствий для банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки зерна, их подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники. Помимо этого, необходимо решить вопросы с фрахтом и страхованием судов и обеспечить логистику продовольствия, а также восстановить работу аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и разблокировать российские активы, которые связаны с сельскохозяйственной отраслью. Глава государства отметил, что без всего этого продолжение зерновой сделки не имеет смысла. 

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Базовым условием возобновления зерновой сделки является «восстановление ее изначальной гуманитарной сути», заключил Путин. По словам главы государства, западные страны превратили черноморскую инициативу в средство политического шантажа и способ обогащения транснациональных компаний.  

17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Позже он отметил, что Украина использовала зону зерновой сделки в боевых целях и это «ни для кого не является секретом». 

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19 июля Минобороны сообщило, что начиная с полуночи 20 июля все следующие по акватории Черного моря в украинские порты суда будут восприниматься Россией как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В связи с этим государства, под флагом которого судно направляется в украинские порты, будут считаться вовлеченными в конфликт и поддерживающими Украину. 

22 июля 2022 г. ООН с Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно отмечали, что вторая часть сделки не выполняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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