Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями
Все следующие по акватории Черного моря в украинские порты суда будут восприниматься Россией как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00:00 московского времени 20 июля 2023 г. все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», – говорится в заявлении.
В Минобороны также отметили, что государство, под флагом которого судно направляется в украинский порт, будет считаться вовлеченным в конфликт и поддерживающим Украину.
17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Позже он отметил, что Украина использовала зону зерновой сделки в боевых целях и это «ни для кого не является секретом».
22 июля с Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно отмечали, что вторая часть сделки не выполняется.