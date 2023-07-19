Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями

17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Позже он отметил, что Украина использовала зону зерновой сделки в боевых целях и это «ни для кого не является секретом».