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Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями

Ведомости

Все следующие по акватории Черного моря в украинские порты суда будут восприниматься Россией как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. 

«В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00:00 московского времени 20 июля 2023 г. все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», – говорится в заявлении.

В Минобороны также отметили, что государство, под флагом которого судно направляется в украинский порт, будет считаться вовлеченным в конфликт и поддерживающим Украину.

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17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Позже он отметил, что Украина использовала зону зерновой сделки в боевых целях и это «ни для кого не является секретом». 

22 июля с Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно отмечали, что вторая часть сделки не выполняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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