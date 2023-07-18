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Политика

Песков заявил, что Украина использовала зерновой коридор в боевых целях

Ведомости

Украина использовала зону зерновой сделки в боевых целях и это «ни для кого не является секретом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если взять вот эту зону, скажем так, осуществления зерновой сделки – уже ни для кого не является секретом, это очевидный факт, что эта зона используется киевским режим в боевых целях», – сказал представитель Кремля. 

Песков также дал оценку идее продолжить черноморскую инициативу без участия в ней России. По его словам, без «соответствующих гарантий безопасности» там возникают «определенные риски».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал у себя в Telegram-канале, что Украина использовала черноморский коридор для «прикрытия террористических атак киевского режима». Он отметил, что атака на Крымский мост 17 июля была также совершена «под прикрытием зернового коридора безопасности».

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17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно отмечали, что вторая часть сделки не выполняется.

Утром того же дня украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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