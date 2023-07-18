Песков заявил, что Украина использовала зерновой коридор в боевых целях
Украина использовала зону зерновой сделки в боевых целях и это «ни для кого не является секретом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если взять вот эту зону, скажем так, осуществления зерновой сделки – уже ни для кого не является секретом, это очевидный факт, что эта зона используется киевским режим в боевых целях», – сказал представитель Кремля.
Песков также дал оценку идее продолжить черноморскую инициативу без участия в ней России. По его словам, без «соответствующих гарантий безопасности» там возникают «определенные риски».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал у себя в Telegram-канале, что Украина использовала черноморский коридор для «прикрытия террористических атак киевского режима». Он отметил, что атака на Крымский мост 17 июля была также совершена «под прикрытием зернового коридора безопасности».
17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно отмечали, что вторая часть сделки не выполняется.
Утром того же дня украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».