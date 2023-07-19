Президент оценил потери российских производителей удобрений в $1,6 млрд

Таким образом Путин рассказал о том, как отказ западных стран выполнять свои обязательства в рамках зерновой сделки повлиял на российских аграриев и производителей удобрений. «Для российских сельхозпроизводителей, для предприятий по выпуску удобрений это обернулось прямыми потерями и убытками», – отметил он. По словам Путина, из-за дисконта в размере 30-40% на российское зерно на мировых рынках аграрии потеряли около $1,2 млрд.