Президент оценил потери российских производителей удобрений в $1,6 млрд
Российские производители удобрений потеряли почти $1,6 млрд из-за различных внешних ограничений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
«С аналогичной проблемой столкнулись и наши производители удобрений. Их потери – порядка $1,6 млрд. Например, стоимость импортных запчастей для оборудования и оборудования в целом выросла на 40%. Рост издержек при финансовых транзакциях – порядка 10%», – сказал он.
Таким образом Путин рассказал о том, как отказ западных стран выполнять свои обязательства в рамках зерновой сделки повлиял на российских аграриев и производителей удобрений. «Для российских сельхозпроизводителей, для предприятий по выпуску удобрений это обернулось прямыми потерями и убытками», – отметил он. По словам Путина, из-за дисконта в размере 30-40% на российское зерно на мировых рынках аграрии потеряли около $1,2 млрд.
Глава государства также отметил, что из-за роста стоимости фрахта морских судов и международных финансовых расчетов рентабельность поставок снизилась в два раза.
17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Позже он отметил, что Украина использовала зону зерновой сделки в боевых целях и это «ни для кого не является секретом».
22 июля с Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно отмечали, что вторая часть сделки не выполняется.