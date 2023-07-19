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Политика

Президент оценил потери российских производителей удобрений в $1,6 млрд

Ведомости

Российские производители удобрений потеряли почти $1,6 млрд из-за различных внешних ограничений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«С аналогичной проблемой столкнулись и наши производители удобрений. Их потери – порядка $1,6 млрд. Например, стоимость импортных запчастей для оборудования и оборудования в целом выросла на 40%. Рост издержек при финансовых транзакциях – порядка 10%», – сказал он.

Таким образом Путин рассказал о том, как отказ западных стран выполнять свои обязательства в рамках зерновой сделки повлиял на российских аграриев и производителей удобрений. «Для российских сельхозпроизводителей, для предприятий по выпуску удобрений это обернулось прямыми потерями и убытками», – отметил он. По словам Путина, из-за дисконта в размере 30-40% на российское зерно на мировых рынках аграрии потеряли около $1,2 млрд.

Глава государства также отметил, что из-за роста стоимости фрахта морских судов и международных финансовых расчетов рентабельность поставок снизилась в два раза.

Ранее по теме: Путин прокомментировал выход России из зерновой сделки

17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Позже он отметил, что Украина использовала зону зерновой сделки в боевых целях и это «ни для кого не является секретом». 

22 июля с Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно отмечали, что вторая часть сделки не выполняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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