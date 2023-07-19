Путин прокомментировал выход России из зерновой сделки

«Для ее срыва наши так называемые партнеры на Западе сил не пожелали, сделали все, чтобы пустить ее под откос. А сегодня, как у нас в народе говорят, на голубом глазу практически лгут всему миру, говоря, что якобы Россия виновата в срыве этой сделки», – сказал он.