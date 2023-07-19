Путин прокомментировал выход России из зерновой сделки
Президент России Владимир Путин возложил ответственность за прекращение зерновой сделки на западные страны, которые сделали все, чтобы «пустить ее под откос». Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.
«Для ее срыва наши так называемые партнеры на Западе сил не пожелали, сделали все, чтобы пустить ее под откос. А сегодня, как у нас в народе говорят, на голубом глазу практически лгут всему миру, говоря, что якобы Россия виновата в срыве этой сделки», – сказал он.
Путин также подчеркнул, что «искренне считает, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению всех данных Западом обещаний», хотя в результате эти обещания реализованы не были. Вместе с тем президент России назвал наглостью и бесцеремонностью невыполнение всех договоренностей и требования западных стран от Москвы «обеспечить одно, второе, третье».
В свою очередь, Россия «проявляла чудеса выдержки и терпения, толерантности», когда неоднократно продлевала действие черноморской инициативы, добавил Путин.
17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Позже он отметил, что Украина использовала зону зерновой сделки в боевых целях и это «ни для кого не является секретом».
22 июля с Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно отмечали, что вторая часть сделки не выполняется.