Путин заявил о выходе сотрудничества России и Африки на новый уровень
Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу, сотрудничество РФ с Африкой вышло на новый уровень за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям саммита «Россия – Африка»
Российско-африканский экономический и гуманитарный саммит пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Приветствие президента по случаю мероприятия опубликовано на сайте Кремля. В нем Путин заявил, что на саммите политики и предприниматели, ученые и общественники будут говорит о путях укрепления многопланового партнерства, обсудят «конкретные задачи, от решения которых зависит устойчивое, поступательное развитие наших стран».
По словам главы государства, сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве «одного из полюсов формирующегося многополярного мира». В этом контексте он упомянул изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре, ТЭК, в здравоохранении и образовании.
«Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень», – говорится в приветствии.
Путин подчеркнул, что Москва намерена и дальше развивать это сотрудничество: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, вместе решать ряд проблем: борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата. Также он пообещал содействовать Африке в «укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов».
В преддверии саммита президент написал статью для африканских СМИ под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Президент напомнил в ней о советском опыте помощи развитию Африки, заявил о поддержке суверенитета африканских государств, подчеркнув, что Москва строго придерживается принципа «африканским проблемам – африканское решение». Значительная часть статьи была посвящена недавним событиям вокруг зерновой сделки. Путин подчеркнул, что она не принесла особых результатов.