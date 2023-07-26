Путин заявил о выходе сотрудничества России и Африки на новый уровень

В преддверии саммита президент написал статью для африканских СМИ под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Президент напомнил в ней о советском опыте помощи развитию Африки, заявил о поддержке суверенитета африканских государств, подчеркнув, что Москва строго придерживается принципа «африканским проблемам – африканское решение». Значительная часть статьи была посвящена недавним событиям вокруг зерновой сделки. Путин подчеркнул, что она не принесла особых результатов.