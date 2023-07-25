С каким посланием к странам Африки выступил Владимир Путин

С каким посланием к странам Африки выступил Владимир ПутинОн раскритиковал «зерновую сделку», а об украинском кризисе может поговорить с гостями саммита в Петербурге лично
Накануне намеченного на 27–28 июля саммита «Россия – Африка» в Петербурге на сайте Кремля и в иностранных СМИ была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, статья вышла в СМИ 25 стран – это Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея, Египет, Зимбабве, Камерун, Конго, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мали, Намибия, Сейшелы, Руанда, Сенегал, Танзания, Того, ЮАР, Эфиопия, Чад, ЦАР. «Не исключаем также, что будет на днях опубликована и в других странах, ждем подтверждения. Поэтому широко разошлась по африканскому континенту», – сообщил Песков.
Президент напомнил о советском опыте помощи развитию Африки, заявил о поддержке суверенитета африканских государств, подчеркнув, что Москва строго придерживается принципа «африканским проблемам – африканское решение». Значительная часть статьи была посвящена недавним событиям вокруг зерновой сделки. Путин подчеркнул, что она не принесла особых результатов.
Почти за год в рамках сделки с Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн т грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объема – меньше 1 млн т, сообщил президент РФ. Именно поэтому, написал он, продолжение «не оправдавшей своего гуманитарного предназначения» сделки «потеряло смысл». Кроме того, не выполнялись и российские условия сделки.
Россия, несмотря на санкции, будет работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и дальше, заявил Путин в своей статье. «Мы высоко ценим и продолжим динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой – и с отдельными государствами, и с региональными интеграционными объединениями, и, конечно же, с Африканским союзом, – отмечено там. – Приветствуем стратегический курс этой организации на дальнейшую экономическую интеграцию и формирование Африканской континентальной зоны свободной торговли».
РФ готова налаживать прагматические, взаимовыгодные связи, в том числе по линии Евразийского экономического союза. Песков отметил, что статья Путина приурочена к саммиту «Россия – Африка», который начнется в четверг, 27 июля, в Санкт-Петербурге. Это «очень важное событие, очень представительное мероприятие», подчеркнул он: «Мы ждем это мероприятие, африканцы ждут это мероприятие, поэтому вторая половина недели предстоит весьма и весьма насыщенная».
По словам дипломатических источников «Ведомостей», Путин не зря упомянул в своей статье Африканский союз. Дело в том, что во время саммита акцент может быть сделан на контактах не только с главами других государств, которых ждут в России, но и с представителями организаций, на серьезном уровне представляющих Черный континент.
«Основная программа форума придется на 27 июля, – отмечает один из источников «Ведомостей». – Именно в этот день Путин может встретиться с представителями африканских межрегиональных организаций. Среди них, к примеру, председатель Африканского союза Азали Ассумани (президент Коморских Островов. – «Ведомости»)». По данным этого источника, возможно представительство высокого уровня из других стран, в частности президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди, а среди вопросов, которые будут обсуждать главы государств, – выход из украинского кризиса.
11,5 млн т зерновых
Россия экспортировала в Африку в 2022 г., по данным Путина. За первые шесть месяцев текущего года – еще почти 10 млн т
Эксперты считают, что предположение о визите таких делегаций логично. Африканский союз – это мощная международная организация, в которую входят 55 африканских государств и которая является важной площадкой для решения проблем между ними, отмечает научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбек Бобохонов. «Учитывая, что на саммите будет обсуждаться весь спектр региональных проблем – от безопасности до этноконфессиональных взаимоотношений, – присутствие лидера организации на саммите логично и оправданно», – заявил эксперт «Ведомостям».
Африканский союз, продолжает Бобохонов, дает странам континента возможность решать свои внутренние проблемы – и потому нет ничего удивительного в том, что Россия часть своих проектов в Африке будет осуществлять совместно с этой организацией. Также, отмечает эксперт, многие африканские страны желают вступить в БРИКС, а на самом саммите с большой вероятностью будет обсуждаться создание единой валюты. Учитывая серьезные ожидания как в плане единой валюты, так и саммита в целом, там могут присутствовать ответственные за это международные чиновники, резюмирует эксперт.
Что касается президента ДРК, Феликс Чисекеди до 2022 г. был председателем Африканского союза, и, кроме того, он значился среди соавторов африканской мирной инициативы по Украине. Так как страны Африки намеревались на грядущем форуме снова поднять вопрос своего посредничества на Украине, визит Чисекеди в Россию может быть в первую очередь связан с этим. При этом ДРК – страна как с большими территорией, ресурсами, населением, так и с неразрешенными конфликтами, где усилия ООН и стран Запада оказались неэффективными. В связи с этим Киншаса возлагает определенные надежды на новую архитектуру отношений, которую пытаются выстраивать страны БРИКС. Также примечательно, что минувшей весной Российскому университету дружбы народов вновь возвращено имя Патриса Лумумбы – первого премьер-министра ДРК, что можно считать беспрецедентным явлением за пределами Африки.
На прошлом форуме «Россия – Африка» в 2019 г. в Сочи в качестве соорганизатора мероприятия фактически выступал Египет, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов, в том числе направляя официальные приглашения лидерам других африканских государств. Каир, в том числе и как бывший председатель Африканского союза, делал ставку на развитие совместных российско-египетских действий на своем континенте. На это были ориентированы и некоторые совместные проекты – например, создание промышленной зоны в зоне Суэцкого канала, отмечает Лукьянов. По словам одного из источников «Ведомостей», возможно, Абдель Фаттах ас-Сиси будет вновь приглашен в РФ.
Отношения России с Египтом охватывают практически все сферы, включая политику, безопасность, экономику. Кроме того, Каир крайне заинтересован в поставках продовольствия и потому на фоне окончания действия зерновой сделки существует необходимость договориться об альтернативных механизмах, говорит Лукьянов. При этом он допускает, что президент ЮАР Рамафоса может не приехать на форум, хотя мирная инициатива для него важна и он найдет способ для ее продвижения.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов