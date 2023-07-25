С каким посланием к странам Африки выступил Владимир Путин

Что касается президента ДРК, Феликс Чисекеди до 2022 г. был председателем Африканского союза, и, кроме того, он значился среди соавторов африканской мирной инициативы по Украине. Так как страны Африки намеревались на грядущем форуме снова поднять вопрос своего посредничества на Украине, визит Чисекеди в Россию может быть в первую очередь связан с этим. При этом ДРК – страна как с большими территорией, ресурсами, населением, так и с неразрешенными конфликтами, где усилия ООН и стран Запада оказались неэффективными. В связи с этим Киншаса возлагает определенные надежды на новую архитектуру отношений, которую пытаются выстраивать страны БРИКС. Также примечательно, что минувшей весной Российскому университету дружбы народов вновь возвращено имя Патриса Лумумбы – первого премьер-министра ДРК, что можно считать беспрецедентным явлением за пределами Африки.