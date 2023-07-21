Путин обсудил с Совбезом спецоперацию и сотрудничество с Африкой

Путин обсудил с Совбезом спецоперацию и сотрудничество с АфрикойПрезидент подчеркнул, что западня техника часто уступает даже советскому оружию
Российское командование спецоперации действует профессионально – солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг перед Родиной, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства», – отметил президент. Путин оценил потери ВСУ во время контрнаступления в десятки тысяч человек.
По словам президента, поставки западного вооружения наносят определенный ущерб и затягивают конфликт. «Во-первых, натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены. А во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники», – добавил он.
По словам президента, западные кураторы Украины разочарованы контрнаступлением, так как нет никаких результатов, а колоссальные ресурсы, которые были «вкачаны» в киевский режим, не помогают. Путин отметил, что мобилизационный ресурс Украины истощается, а у людей все чаще возникают вопросы, ради чьих интересов погибают их близкие. При этом президент указал, что общественное мнение меняется и в Европе и люди видят, что поддержка Украины ведет в тупик.
По данным главы государства, лидеры некоторых восточноевропейских государств хотят «погреть руки» на украинской трагедии, используют русофобию как инструмент внутренней политики и разжигают огонь войны.
В ходе заседания речь также шла о планах Польши на западные территории Украины. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава хочет взять под контроль эти территории. «Такой шаг, как один из вариантов, планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – это так называемый Люблинский треугольник. Мы видим, что планируется в этой связи и существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады», – подчеркнул Нарышкин.
Путин выразил надежду, что СВР и другие спецслужбы будут внимательно следить за развитием событий. Регулярное воинское соединение могут использовать для «последующей оккупации территорий» запада Украины, считает президент. «Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», – отметил российский лидер.
Вместе с этим президент заявил, что Россия готова защищать Белоруссию – Союзное государство, так как у Польши есть мечты и о белорусских землях. Путин предупредил, что развязывание агрессии против Минска будет означать агрессию против России.
В начале встречи Путин также сообщил, что планирует обсудить с членами Совбеза развитие отношений с африканскими странами. «У нас сегодня несколько вопросов, один из них – это развитие отношений с нашими друзьями на Африканском континенте, скоро в России пройдет саммит Россия – Африка. И вопрос, связанный с такой важной областью, как использование информационных технологий, конечно, применительно к обеспечению безопасности страны», – сообщил президент.