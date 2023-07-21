Путин обсудил с Совбезом спецоперацию и сотрудничество с Африкой

По словам президента, западные кураторы Украины разочарованы контрнаступлением, так как нет никаких результатов, а колоссальные ресурсы, которые были «вкачаны» в киевский режим, не помогают. Путин отметил, что мобилизационный ресурс Украины истощается, а у людей все чаще возникают вопросы, ради чьих интересов погибают их близкие. При этом президент указал, что общественное мнение меняется и в Европе и люди видят, что поддержка Украины ведет в тупик.