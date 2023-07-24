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Путин написал статью о развитии отношений между Россией и Африкой

Ведомости

Президент России Владимир Путин написал статью для африканских СМИ в преддверии саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Текст статьи опубликован на сайте Кремля.

В своей авторской статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» президент отмечает, что Россия «последовательно поддерживала африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнета», а также оказывала содействие «в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности».

«Многое было сделано для создания устойчивых основ национальных экономик. К середине 1980-х гг. при участии наших специалистов в Африке было построено более 330 крупных инфраструктурных и промышленных объектов, <...> которые успешно работают и по сей день», – отмечается в тексте.

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Глава государства также подчеркнул, что Россия всегда придерживалась принципа «африканским проблемам – африканское решение» и была солидарна с африканцами в их борьбе «за самоопределение, справедливость и отстаивание своих законных прав».

Кроме того, Путин упомянул о зерновой сделке, окончание действия которой было объявлено 17 июля. Президент вновь отметил невыполнение российских условий, а также уточнил, что из экспортированных, по его данным, 32,8 млн т грузов с зерном за год только меньше 3% пришлось на Эфиопию, Судан и Сомали, Йемен и Афганистан. В то время как в страны «с высоким и выше среднего уровнями доходов», в том числе ЕС, было направлено более 70% от общего количества поставленного, заявил президент.

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Российско-африканский саммит пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Изначально мероприятие планировалось с 26 по 29 июля, Песков объяснил сокращение дат проведения мероприятия «нюансировкой программы».

21 июля президент России Владимир Путин в рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что планирует обсудить с членами совета развитие отношений с африканскими странами в преддверии саммита.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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