Путин написал статью о развитии отношений между Россией и Африкой
Президент России Владимир Путин написал статью для африканских СМИ в преддверии саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Текст статьи опубликован на сайте Кремля.
В своей авторской статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» президент отмечает, что Россия «последовательно поддерживала африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнета», а также оказывала содействие «в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности».
«Многое было сделано для создания устойчивых основ национальных экономик. К середине 1980-х гг. при участии наших специалистов в Африке было построено более 330 крупных инфраструктурных и промышленных объектов, <...> которые успешно работают и по сей день», – отмечается в тексте.
Глава государства также подчеркнул, что Россия всегда придерживалась принципа «африканским проблемам – африканское решение» и была солидарна с африканцами в их борьбе «за самоопределение, справедливость и отстаивание своих законных прав».
Кроме того, Путин упомянул о зерновой сделке, окончание действия которой было объявлено 17 июля. Президент вновь отметил невыполнение российских условий, а также уточнил, что из экспортированных, по его данным, 32,8 млн т грузов с зерном за год только меньше 3% пришлось на Эфиопию, Судан и Сомали, Йемен и Афганистан. В то время как в страны «с высоким и выше среднего уровнями доходов», в том числе ЕС, было направлено более 70% от общего количества поставленного, заявил президент.
Российско-африканский саммит пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Изначально мероприятие планировалось с 26 по 29 июля, Песков объяснил сокращение дат проведения мероприятия «нюансировкой программы».
21 июля президент России Владимир Путин в рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что планирует обсудить с членами совета развитие отношений с африканскими странами в преддверии саммита.