Кроме того, Путин упомянул о зерновой сделке, окончание действия которой было объявлено 17 июля. Президент вновь отметил невыполнение российских условий, а также уточнил, что из экспортированных, по его данным, 32,8 млн т грузов с зерном за год только меньше 3% пришлось на Эфиопию, Судан и Сомали, Йемен и Афганистан. В то время как в страны «с высоким и выше среднего уровнями доходов», в том числе ЕС, было направлено более 70% от общего количества поставленного, заявил президент.