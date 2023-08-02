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Политика

Кремль вновь подтвердил готовность России вернуться к зерновой сделке

Ведомости

Россия готова вернуться к зерновой сделке, президент России Владимир Путин «это повторял уже сто раз», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин это повторял уже сто раз. Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке», – сказал Песков, комментируя данные США о готовности РФ возобновить соглашение.

Песков при этом отметил, что сделка должна быть реализована и в части российских условий. «До сих пор этого сделано не было», – уточнил представитель Кремля.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Россия может вернуться к обсуждениям зернового соглашения, при этом она отметила, что «надежды осталось мало».

Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. Российский лидер при этом отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.

Ранее по теме: Папа римский призвал Россию возобновить зерновую сделку

27 июля Путин на пленарном заседании форума «Россия – Африка» оценил результаты работы соглашения. По его словам, за год действия сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн т грузов – из них 70% поступило в страны с высоким доходом. В то же время на Эфиопию, Сомали, Судан и другие африканские страны пришлось, по его данным, менее 3% от общего числа поставок – меньше 1 млн т.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН 21 июля назвал семь условий возвращения России в зерновое соглашение. В частности, обеспечение условий для расширения поставок удобрений и сырья для их производства, подключение к международной банковской системе расчетов SWIFT и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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