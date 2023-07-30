Папа римский призвал Россию возобновить зерновую сделку
Папа римский Франциск призвал российские власти к возобновлению черноморской зерновой инициативы. Об этом он заявил во время воскресной молитвы, пишет Reuters.
«Я обращаюсь к своим братьям, властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была возобновлена и зерно можно было безопасно транспортировать», — сказал Франциск.
Папа римский также призвал верующих продолжать молиться «за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно».
Россия покинула зерновую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. В Кремле объяснили это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России. При этом большая часть зерна, вывезенного в рамках инициативы, была поставлена в богатые страны.
21 июля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН назвал семь условий возвращения России в зерновое соглашение. В частности, должен быть возобновлен экспорт запчастей и комплектующих для сельхозтехники из РФ, обеспечение условий для расширения поставок удобрений и сырья для их производства, подключение к международной банковской системе расчетов SWIFT и др.