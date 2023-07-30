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Политика

Папа римский призвал Россию возобновить зерновую сделку

Ведомости

Папа римский Франциск призвал российские власти к возобновлению черноморской зерновой инициативы. Об этом он заявил во время воскресной молитвы, пишет Reuters.

«Я обращаюсь к своим братьям, властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была возобновлена и зерно можно было безопасно транспортировать», — сказал Франциск.

Папа римский также призвал верующих продолжать молиться «за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно».

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Россия покинула зерновую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. В Кремле объяснили это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России. При этом большая часть зерна, вывезенного в рамках инициативы, была поставлена в богатые страны.

21 июля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН назвал семь условий возвращения России в зерновое соглашение. В частности, должен быть возобновлен экспорт запчастей и комплектующих для сельхозтехники из РФ, обеспечение условий для расширения поставок удобрений и сырья для их производства, подключение к международной банковской системе расчетов SWIFT и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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