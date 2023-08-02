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Путин и Эрдоган договорились определить место и сроки встречи в ближайшее время

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что согласуют место и сроки встречи в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин и Эрдоган условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам», – цитирует ТАСС Пескова.

В повестке планируемой встречи двух президентов будут темы урегулирования на Украине и продления зерновой сделки, темы двусторонних отношений и обмен мнениями по международным делам, отметил Песков.

Ранее по теме: Кремль: Путин и Эрдоган не обсуждали тему возвращения главарей «Азова» на Украину

2 августа президенты провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. Дата визита пока не назначена. Кроме того, лидеры двух стран обсудили зерновое соглашение, которое покинула Россия 17 июля. При этом президенты не обсуждали тему передачи командиров «Азова» (признан в России террористическим и запрещен) Украине, подчеркнул Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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