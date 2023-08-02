Путин и Эрдоган договорились определить место и сроки встречи в ближайшее время

2 августа президенты провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. Дата визита пока не назначена. Кроме того, лидеры двух стран обсудили зерновое соглашение, которое покинула Россия 17 июля. При этом президенты не обсуждали тему передачи командиров «Азова» (признан в России террористическим и запрещен) Украине, подчеркнул Песков.