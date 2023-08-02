Путин и Эрдоган договорились определить место и сроки встречи в ближайшее время
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что согласуют место и сроки встречи в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Путин и Эрдоган условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам», – цитирует ТАСС Пескова.
В повестке планируемой встречи двух президентов будут темы урегулирования на Украине и продления зерновой сделки, темы двусторонних отношений и обмен мнениями по международным делам, отметил Песков.
2 августа президенты провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. Дата визита пока не назначена. Кроме того, лидеры двух стран обсудили зерновое соглашение, которое покинула Россия 17 июля. При этом президенты не обсуждали тему передачи командиров «Азова» (признан в России террористическим и запрещен) Украине, подчеркнул Песков.