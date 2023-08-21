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Политика

Эрдоган допустил возможность встречи с Путиным на саммите G20

Ведомости

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти на полях саммита G20 в Индии в сентябре, если позволят графики лидеров. Об этом заявил сам Эрдоган в самолете по возвращении из Венгрии, отвечая на вопросы журналистов.

«В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Ранее Эрдоган рассчитывал на встречу с Путиным в августе. По данным A Haber, лидеры могут провести переговоры в конце августа или начале сентября. Телеканал утверждает, что если визит Путина в Турцию не состоится, то «не исключена и поездка» Эрдогана.

2 августа президенты провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. Дата визита и место встречи обозначены не были. В повестке планируемых переговоров будут вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, а также темы двусторонних отношений и обмен мнениями по международным делам, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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