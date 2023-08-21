Эрдоган допустил возможность встречи с Путиным на саммите G20
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти на полях саммита G20 в Индии в сентябре, если позволят графики лидеров. Об этом заявил сам Эрдоган в самолете по возвращении из Венгрии, отвечая на вопросы журналистов.
«В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Эрдоган рассчитывал на встречу с Путиным в августе. По данным A Haber, лидеры могут провести переговоры в конце августа или начале сентября. Телеканал утверждает, что если визит Путина в Турцию не состоится, то «не исключена и поездка» Эрдогана.
2 августа президенты провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. Дата визита и место встречи обозначены не были. В повестке планируемых переговоров будут вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, а также темы двусторонних отношений и обмен мнениями по международным делам, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.