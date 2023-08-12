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СМИ сообщают о возможности встречи Путина и Эрдогана в конце августа – начале сентября

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в конце августа или начале сентября, передает телеканал A haber.

По его информации, Эрдоган ожидает приезда президента РФ в Турцию, если же визит не состоится, то «не исключена и поездка» турецкого лидера. Стороны могут обсудить на переговорах, по данным телеканала, перспективу возобновления зерновой сделки.

2 августа Путин провел с Эрдоганом телефонные переговоры, в ходе которых заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит ее вторую часть. В пресс-службе Кремля отметили, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части сделки ее очередное продление потеряло смысл. Также Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию. Эрдоган рассчитывает, что визит состоится в августе. 10 августа турецкий президент заявил, что решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада «своих слов». По его мнению, сделка позволила «предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей».

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из черноморской инициативы, поскольку вторая часть соглашения так и осталась невыполненной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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