СМИ сообщают о возможности встречи Путина и Эрдогана в конце августа – начале сентября

2 августа Путин провел с Эрдоганом телефонные переговоры, в ходе которых заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит ее вторую часть. В пресс-службе Кремля отметили, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части сделки ее очередное продление потеряло смысл. Также Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию. Эрдоган рассчитывает, что визит состоится в августе. 10 августа турецкий президент заявил, что решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада «своих слов». По его мнению, сделка позволила «предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей».