Песков: США должны способствовать выполнению условий зерновой сделки, а не обещать
США должны поспособствовать тому, чтобы была выполнена российская часть зерновой сделки, а не просто пообещать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Американцы должны, если они хотят, должны поспособствовать тому, чтобы была выполнена российская часть зерновой сделки. Не пообещать, что задумаются над этим, а выполнить. Как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена. Это было уже неоднократно сказано в том числе президентом [России Владимиром] Путиным», – сказал он.
Ранее сегодня Песков заявил, что Москва не готова «на слово» верить заявлениям американских чиновников, которые обещают содействовать экспорту удобрений при возобновлении зерновой сделки. 3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в случае возвращения Москвы в зерновую сделку Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо», для экспорта продовольствия. По словам Блинкена, во время действия черноморской инициативы США принимали различные меры, направленные на обеспечение экспорта российских удобрений, в том числе писали в банки с требованием «обеспечить процесс транзакций».
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из черноморской инициативы, поскольку вторая часть соглашения так и осталась невыполненной.
2 августа состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которого они обсудили зерновую сделку. В ходе переговоров Путин заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит ее вторую часть. При этом было отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части очередное продление сделки потеряло смысл.