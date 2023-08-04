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Политика

В Кремле отказались верить «на слово» чиновникам из США в вопросе экспорта удобрений

Ведомости

Москва не готова верить заявлениям американских чиновников, которые обещают содействовать экспорту удобрений при возобновлении зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На слово – нет», – сказал он (цит. по «РИА Новости»), отвечая на вопрос, готова ли Россия поверить заявлениям чиновников из США. 

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в случае возвращения Москвы в зерновую сделку Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо», для экспорта продовольствия. По словам Блинкена, во время действия черноморской инициативы США принимали различные меры, направленные на обеспечения экспорта российских удобрений, в том числе писали в банки с требованием «обеспечить процесс транзакций».

Ранее по теме: Кремль вновь подтвердил готовность России вернуться к зерновой сделке

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. Несмотря на это действие сделки неоднократно продлевалось. 17 июля 2023 г. Россия вышла из черноморской инициативы.

27 июля президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия – Африка» оценил результаты работы соглашения. По его словам, за год действия сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн т грузов – из них 70% поступило в страны с высоким доходом. В то же время на Эфиопию, Сомали, Судан и другие африканские страны пришлось, по его данным, менее 3% от общего числа поставок – меньше 1 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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