В Кремле отказались верить «на слово» чиновникам из США в вопросе экспорта удобрений

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. Несмотря на это действие сделки неоднократно продлевалось. 17 июля 2023 г. Россия вышла из черноморской инициативы.