Мировые цены на продовольствие в июле выросли

Выход РФ из зерновой сделки, а также засуха в Северной Америке способствовали росту цен на пшеницу на 1,6%, отметили в ФАО, при этом цены на зерновые в целом снизились в среднем на 0,5% за месяц. Цены на рис на фоне введенного Индией 20 июля запрета на экспорт непропаренной индики выросли на 2,8% в месячном выражении и на 19,7% – в годовом, достигнув максимальных значений с 2011 г.