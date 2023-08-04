Захарова призвала США прекратить лицемерие в вопросе зерновой сделки

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в случае возвращения Москвы в зерновую сделку Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо», для экспорта продовольствия. По словам Блинкена, во время действия черноморской инициативы США принимали различные меры, направленные на обеспечение экспорта российских удобрений, в том числе писали в банки с требованием «обеспечить процесс транзакций». При этом на деле ничего из этого реализовано не было.