Захарова призвала США прекратить лицемерие в вопросе зерновой сделки
США замалчивают реальное положение дел с реализацией зерновой сделки, в связи с этим Россия призывает Вашингтон прекратить лицемерить. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В частности, США не обращают внимание на те факты, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции блокировался санкциями, украинское зерно в основном шло в «сытую» Европу, а гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул использовался Киевом для террористических атак против Севастополя, Крымского моста и российских судов.
«В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать – довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая», – говорится в заявлении.
Захарова добавила, что говорить о позитивных сдвигах в этом вопросе не приходится. По ее словам, прямой канал между «Россельхозбанком» и американским JP Morgan, на который западные страны и ООН называли альтернативой SWIFT, был закрыт 2 августа.
Она отметила, что за год действия зерновой сделки с Украины было вывезено 33 т зерна, в том числе 8,8 т пшеницы. При этом объемы общемирового экспорта составляют 422,4 млн т зерна, включая 205,6 млн т пшеницы. Дипломат указала на «незначительность украинского вклада» и желание Запада преподнести черноморскую инициативу как «спасение мира от голода».
Захарова подчеркнула, что позиция МИД по вопросу зерновой сделки остается прежней. Для рассмотрения возможности ее возобновления Запад должен переподключить «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновить поставки запчастей, наладить транспортную логистику и страхование, а также восстановить доступ российских компаний к своим активам. «Речи об аммиакопроводе “Тольятти-Одесса” уже, к сожалению, не идет», – отметила она.
3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в случае возвращения Москвы в зерновую сделку Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо», для экспорта продовольствия. По словам Блинкена, во время действия черноморской инициативы США принимали различные меры, направленные на обеспечение экспорта российских удобрений, в том числе писали в банки с требованием «обеспечить процесс транзакций». При этом на деле ничего из этого реализовано не было.
В ответ на слова госсекретаря США пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон должен способствовать выполнению зерновой сделки, а не обещать «задуматься над этим». До этого он подчеркнул, что Москва не готова «на слово» верить заявлениям американских чиновников по этому вопросу.