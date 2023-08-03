Боррель: Россия стремится сделать страны зависимыми от своего зерна

17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.