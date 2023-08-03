Боррель: Россия стремится сделать страны зависимыми от своего зерна
Россия, предлагая развивающимся странам зерно по сниженным ценам, делает их зависимыми от своей продукции. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters со ссылкой на письмо политика, направленное развивающимся странам и членам G20.
«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама создала», – говорится в письме.
Боррель назвал такие действия «циничной политикой преднамеренного использования продовольствия в качестве оружия». По его словам, это создает «новые зависимости» и одновременно усиливает глобальную продовольственную незащищенность.
Политик отметил, что ЕС «приложил все усилия», чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность других стран. Он напомнил, что ограничений для экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений введено не было.
17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.
Накануне, 2 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «готова незамедлительно вернуться» к зерновой сделке, как только она будет реализована в части российских условий.
Выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге 27 июля, Путин заявил, что РФ готова бесплатно поставить в ряд африканских стран по 25 000–50 000 т зерна в ближайшие три – четыре месяца.