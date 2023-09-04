Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где у него пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает местное издание Sabah.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию в 12:15 самолетом «ТУР» с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», – сказано в сообщении.
Турецкую делегацию в аэропорту Сочи встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и др.
4 сентября в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.