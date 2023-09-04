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Политика

Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с Путиным

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где у него пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает местное издание Sabah.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию в 12:15 самолетом «ТУР» с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», – сказано в сообщении.

Турецкую делегацию в аэропорту Сочи встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и др.

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4 сентября в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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