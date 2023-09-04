СМИ: Турция намерена предложить посредничество по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи предложит посредничество Анкары для урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет газета Milliyet.
По данным издания, одной из тем беседы станет начало мирных переговоров по украинскому конфликту. В ходе встречи, как утверждает Milliyet, Эрдоган сообщит, что готов взять на себя роль посредника, в том числе в проведении прямых переговоров, для обеспечения мира между сторонами конфликта.
Другими темами для обсуждения станут зерновая сделка, энергетика, в частности, поставки газа в Европу через Турцию, и сотрудничество двух стран по вопросам борьбы с терроризмом, пишет газета.
4 сентября в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.
Российские власти ранее указывали на невозможность переговоров с Украиной из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам, чего, по его словам, нельзя сказать об Украине. Как отметил представитель Кремля, Киев сохраняет «непримиримую позицию», даже находясь «в достаточно непростой ситуации».