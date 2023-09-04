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СМИ: Турция намерена предложить посредничество по Украине

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи предложит посредничество Анкары для урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет газета Milliyet.

По данным издания, одной из тем беседы станет начало мирных переговоров по украинскому конфликту. В ходе встречи, как утверждает Milliyet, Эрдоган сообщит, что готов взять на себя роль посредника, в том числе в проведении прямых переговоров, для обеспечения мира между сторонами конфликта.

Другими темами для обсуждения станут зерновая сделка, энергетика, в частности, поставки газа в Европу через Турцию, и сотрудничество двух стран по вопросам борьбы с терроризмом, пишет газета.  

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4 сентября в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.

Российские власти ранее указывали на невозможность переговоров с Украиной из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам, чего, по его словам, нельзя сказать об Украине. Как отметил представитель Кремля, Киев сохраняет «непримиримую позицию», даже находясь «в достаточно непростой ситуации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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