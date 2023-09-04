СМИ: Турция намерена предложить посредничество по Украине

По данным издания, одной из тем беседы станет начало мирных переговоров по украинскому конфликту. В ходе встречи, как утверждает Milliyet, Эрдоган сообщит, что готов взять на себя роль посредника, в том числе в проведении прямых переговоров, для обеспечения мира между сторонами конфликта.