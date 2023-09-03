Россельхозбанк не будут подключать к SWIFT ради зерновой сделки
Планов подключать Россельхозбанк к системе расчетов SWIFT с целью восстановления зерновой сделки нет, заявили ТАСС дипломатические источники в ООН. Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что организация подготовила новый пакет предложений с участием Турции по возобновлению зерновой сделки, в котором речь шла о Россельхозбанке.
«Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей», – сказали ТАСС.
По словам собеседника агентства, ООН и Турция самостоятельно не могут обеспечить подключение к SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка, поскольку на это необходимо согласие Евросоюза и США. Он также отметил, что на техническую реализацию такого предложения может уйти несколько месяцев.
2 сентября турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с участием Турции по возобновлению зерновой сделки. Как передавало Anadolu, его важнейшими элементами стали включение европейской «дочки» Россельхозбанка в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 4 сентября, проведут встречу в Сочи. Ожидается, что в ходе переговоров они обсудят в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.
Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. Это решение Москва аргументировала отсутствием прогресса в реализации российской части сделки, которая предполагает переподключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.