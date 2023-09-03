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Политика

Россельхозбанк не будут подключать к SWIFT ради зерновой сделки

Ведомости

Планов подключать Россельхозбанк к системе расчетов SWIFT с целью восстановления зерновой сделки нет, заявили ТАСС дипломатические источники в ООН. Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что организация подготовила новый пакет предложений с участием Турции по возобновлению зерновой сделки, в котором речь шла о Россельхозбанке.

«Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей», – сказали ТАСС.

По словам собеседника агентства, ООН и Турция самостоятельно не могут обеспечить подключение к SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка, поскольку на это необходимо согласие Евросоюза и США. Он также отметил, что на техническую реализацию такого предложения может уйти несколько месяцев.

Ранее по теме: Глава ООН направил Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки

2 сентября турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с участием Турции по возобновлению зерновой сделки. Как передавало Anadolu, его важнейшими элементами стали включение европейской «дочки» Россельхозбанка в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 4 сентября, проведут встречу в Сочи. Ожидается, что в ходе переговоров они обсудят в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. Это решение Москва аргументировала отсутствием прогресса в реализации российской части сделки, которая предполагает переподключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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