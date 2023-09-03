Россельхозбанк не будут подключать к SWIFT ради зерновой сделки

По словам собеседника агентства, ООН и Турция самостоятельно не могут обеспечить подключение к SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка, поскольку на это необходимо согласие Евросоюза и США. Он также отметил, что на техническую реализацию такого предложения может уйти несколько месяцев.