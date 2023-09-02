Захарова усомнилась в эффективности новых предложений ООН по зерновой сделке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новые предложения ООН по продлению зерновой сделки, о которых сообщили в Турции, уже подразумевались ранее, но так и не были реализованы.
Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан ранее заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с участием Турции по возобновлению зерновой сделки, передавало Anadolu. Его важнейшими элементами стали включение европейской «дочки» Россельхозбанка в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе.
«Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало», – прокомментировала это Захарова в своем Telegram-канале.
В понедельник, 4 сентября, в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.
Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. Это решение Москва аргументировала отсутствием прогресса в реализации российской части сделки, которая предполагает переподключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Вторая часть сделки осталась невыполненной.