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Политика

Захарова усомнилась в эффективности новых предложений ООН по зерновой сделке

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новые предложения ООН по продлению зерновой сделки, о которых сообщили в Турции, уже подразумевались ранее, но так и не были реализованы.

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан ранее заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с участием Турции по возобновлению зерновой сделки, передавало Anadolu. Его важнейшими элементами стали включение европейской «дочки» Россельхозбанка в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе.

«Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало», – прокомментировала это Захарова в своем Telegram-канале.

В понедельник, 4 сентября, в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. Это решение Москва аргументировала отсутствием прогресса в реализации российской части сделки, которая предполагает переподключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса. 

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Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Вторая часть сделки осталась невыполненной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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