В Кремле исключили подписание документов по итогам встречи Путина и Эрдогана

4 сентября в Сочи проходят переговоры лидеров России и Турции. Встреча в расширенном формате продолжалась около полутора часов и уже завершилась. Из стенограммы на сайте Кремля следует, что Путин и Эрдоган начали беседу с упоминания об увеличении товарооборота между Россией и Турцией. Также лидеры затронули тему газового хаба в Турции, зерновой сделки, украинского конфликта и вопросы энергетики.