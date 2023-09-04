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В Кремле исключили подписание документов по итогам встречи Путина и Эрдогана

Ведомости

По итогам встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана подписание каких-либо документов не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». 

В комментарии журналисту Павлу Зарубину Песков рассказал, что первая часть переговоров прошла очень конструктивно. «Очень конструктивно, по всем направлениям подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп, полный обмен информацией – такая синхронизация, сверка часов по всем направлениям, исчерпывающий анализ двусторонних отношений», – сказал он.

Песков также добавил, что вторая часть переговоров, которая проходит в узком составе, будет не менее состоятельной.

4 сентября в Сочи проходят переговоры лидеров России и Турции. Встреча в расширенном формате продолжалась около полутора часов и уже завершилась. Из стенограммы на сайте Кремля следует, что Путин и Эрдоган начали беседу с упоминания об увеличении товарооборота между Россией и Турцией. Также лидеры затронули тему газового хаба в Турции, зерновой сделки, украинского конфликта и вопросы энергетики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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