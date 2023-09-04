В Кремле исключили подписание документов по итогам встречи Путина и Эрдогана
По итогам встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана подписание каких-либо документов не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
В комментарии журналисту Павлу Зарубину Песков рассказал, что первая часть переговоров прошла очень конструктивно. «Очень конструктивно, по всем направлениям подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп, полный обмен информацией – такая синхронизация, сверка часов по всем направлениям, исчерпывающий анализ двусторонних отношений», – сказал он.
Песков также добавил, что вторая часть переговоров, которая проходит в узком составе, будет не менее состоятельной.
4 сентября в Сочи проходят переговоры лидеров России и Турции. Встреча в расширенном формате продолжалась около полутора часов и уже завершилась. Из стенограммы на сайте Кремля следует, что Путин и Эрдоган начали беседу с упоминания об увеличении товарооборота между Россией и Турцией. Также лидеры затронули тему газового хаба в Турции, зерновой сделки, украинского конфликта и вопросы энергетики.