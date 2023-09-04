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В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

Ведомости

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном формате. Встреча продлилась полтора часа, передает корреспондент «Ведомостей». 

За встречей двух лидеров последуют переговоры в узком составе. Затем пройдет пресс-конференция Путина и Эрдогана. 

Согласно анонсу Кремля, в ходе переговоров президенты должны были «обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику».

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Из стенограммы на сайте Кремля следует, что Путин и Эрдоган начали беседу с упоминания об увеличении товарооборота между Россией и Турцией. Также лидеры затронули тему газового хаба в Турции, зерновой сделки, украинского конфликта и вопросы энергетики. 

В предыдущий раз Путин и Эрдоган встречались 5 августа 2022 г. Переговоры также проходили в Сочи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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