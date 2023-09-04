В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном формате. Встреча продлилась полтора часа, передает корреспондент «Ведомостей».
За встречей двух лидеров последуют переговоры в узком составе. Затем пройдет пресс-конференция Путина и Эрдогана.
Согласно анонсу Кремля, в ходе переговоров президенты должны были «обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику».
Из стенограммы на сайте Кремля следует, что Путин и Эрдоган начали беседу с упоминания об увеличении товарооборота между Россией и Турцией. Также лидеры затронули тему газового хаба в Турции, зерновой сделки, украинского конфликта и вопросы энергетики.
В предыдущий раз Путин и Эрдоган встречались 5 августа 2022 г. Переговоры также проходили в Сочи.