В Сочи начались переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана

Также Эрдоган подчеркнул, что весь мир смотрит за тем, что в дальнейшем будет с зерновой сделкой и каким будет результат переговоров по этой теме. Эрдоган считает, что они смогут дать соответствующий месседж на запланированной пресс-конференции. Эрдоган также поблагодарил Путина за то, что Россия направила два самолета для тушения лесных пожаров в Турции, и предложил увеличить их количество в два раза. После этих слов Путин напомнил, что Россия стала одной из первых стран, кто подставил плечо для помощи после землетрясения в Турции в феврале 2023 г., то же самое касается и ситуации с пожарами. Поэтому президент России считает, что российско-турецкие отношения вышли на высокий уровень. Сначала переговоры пройдут в расширенном составе, затем в узком. После этого предполагается, что главы государств дадут пресс-конференцию. В последний раз Путин и Эрдоган встречались 5 августа 2022 г. Встреча, так же как и в этот раз, проходила в Сочи.