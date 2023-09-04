В Сочи начались переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана

В Сочи начались переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа ЭрдоганаЭто первая встреча глав государств в 2023 году
В Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это первый визит в Россию Эрдогана в этом году после его переизбрания на пост президента в мае 2023 г. Согласно анонсу на сайте Кремля «планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику».
Путин поприветствовал Эрдогана. Он сказал, что договоренность о встрече была давно, но в силу разных причин встреча переносилась. Путин подчеркнул, что после выборов президента Турции это первая личная встреча глав государств. Российский президент поздравил Эрдогана с победой на выборах. По его словам, темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. В 2022 г. товарооборот между странами увеличился на 86%, в первом полугодии позитивный темп сохраняется, сказал Путин: «Он не такой мощный, как в прошлом году, но позитивный». Отношения между странами диверсифицируются, отметил Путин: это не только традиционные сферы вроде энергетики и сельского хозяйства, но развиваются и другие направления. «Мы продвинулись и, надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции, чтобы сделать ситуацию более стабильной в регионе», – сказал Путин. В сельском хозяйстве расширили поставки сельхозпроизводителей Турции на российский рынок, отметил он.
«В области энергетики двигаемся очень уверенно. Достигнуты договоренностями между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон», – сказал Путин. Продолжается строительство АЭС «Аккую», напомнил президент России, и Турция стала членом международного клуба ядерных государств – после поставки первой партии российского атомного топлива. «В следующем году будет запущен первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты нашего сотрудничества», – сказал Путин. На станции сейчас работают 25 000 человек, отметил он. Путин подчеркнул, что на переговорах будут обсуждаться и вопросы безопасности в регионе: «Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу».
Эрдоган отметил, что внешнеторговый оборот между странами составил $62 млрд, и задача, которая стоит перед государствами, довести его до $100 млрд, «радует». Он заявил, что отдельная встреча пройдет между главами Центробанков Турции и России в Сочи, и рассчитывает, что товарооборот в национальных валютах между двумя странами будет расти. Эрдоган также затронул тему энергетики – в частности, строительство АЭС «Аккую». А строительство газового хаба «обогатит наши отношения», сказал президент Турции. По словам Эрдогана, одним из основных является сотрудничество в сфере туризма: россияне занимают первое место среди туристов в Турции.
Также Эрдоган подчеркнул, что весь мир смотрит за тем, что в дальнейшем будет с зерновой сделкой и каким будет результат переговоров по этой теме. Эрдоган считает, что они смогут дать соответствующий месседж на запланированной пресс-конференции. Эрдоган также поблагодарил Путина за то, что Россия направила два самолета для тушения лесных пожаров в Турции, и предложил увеличить их количество в два раза. После этих слов Путин напомнил, что Россия стала одной из первых стран, кто подставил плечо для помощи после землетрясения в Турции в феврале 2023 г., то же самое касается и ситуации с пожарами. Поэтому президент России считает, что российско-турецкие отношения вышли на высокий уровень. Сначала переговоры пройдут в расширенном составе, затем в узком. После этого предполагается, что главы государств дадут пресс-конференцию. В последний раз Путин и Эрдоган встречались 5 августа 2022 г. Встреча, так же как и в этот раз, проходила в Сочи.