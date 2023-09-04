Президент России назвал провалом контрнаступление Украины

«Что касается пробуксовки контрнаступления [Украины], это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так», – сказал Путин.