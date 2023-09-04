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Президент России назвал провалом контрнаступление Украины

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал «не пробуксовкой, а провалом» контрнаступление Украины. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Что касается пробуксовки контрнаступления [Украины], это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так», – сказал Путин. 

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Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. «И сейчас мы не отказываемся, и господин президент [Эрдоган] ставил эти вопросы сегодня в ходе нашей встречи. И я ему это подтверждаю», – добавил Путин. 

Активные наступательные действия ВСУ ведут с начала июня, однако, как утверждают российские власти, контрнаступление не приносит Киеву достижения поставленных целей. Путин ранее говорил, что ВСУ несут большие потери, а все попытки наступления противника пресекаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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