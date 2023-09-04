Президент России назвал провалом контрнаступление Украины
Президент России Владимир Путин назвал «не пробуксовкой, а провалом» контрнаступление Украины. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Что касается пробуксовки контрнаступления [Украины], это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. «И сейчас мы не отказываемся, и господин президент [Эрдоган] ставил эти вопросы сегодня в ходе нашей встречи. И я ему это подтверждаю», – добавил Путин.
Активные наступательные действия ВСУ ведут с начала июня, однако, как утверждают российские власти, контрнаступление не приносит Киеву достижения поставленных целей. Путин ранее говорил, что ВСУ несут большие потери, а все попытки наступления противника пресекаются.