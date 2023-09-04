Шойгу подтвердил слова Путина о провале контрнаступления Украины

«Последние 10 дней яростные атаки, с большими силами, с большими надеждами, со страстным желанием выполнить команды, которые даны с выходом на определенные населенные пункты. Но на сегодняшний день все обстоит именно так, как сказал наш президент», – подчеркнул Шойгу.