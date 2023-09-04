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Шойгу подтвердил слова Путина о провале контрнаступления Украины

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что контрнаступление Украины – это провал. Об этом он заявил после переговоров лидеров России и Турции в Сочи.

«Последние 10 дней яростные атаки, с большими силами, с большими надеждами, со страстным желанием выполнить команды, которые даны с выходом на определенные населенные пункты. Но на сегодняшний день все обстоит именно так, как сказал наш президент», – подчеркнул Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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