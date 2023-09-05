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Эстонским студентам рекомендовали воздержаться от поездок в Россию

Ведомости

В Эстонии рекомендовали студентам воздержаться от поездок в Россию для прохождения стажировок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции безопасности (КаПо), передает портал Delfi.

«Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, которую рассматривают как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине», – сказано в сообщении.

В полиции безопасности также отметили, что иностранные студенты «автоматически представляют интерес» для российских спецслужб. В связи с этим власти Эстонии не рекомендуют молодым людям не только учиться в России, но и въезжать на ее территорию. 

В конце августа в МИД РФ сообщили, что за месяц Россия выдала почти 31 000 единых электронных виз (ЕЭВ). Воспользоваться ими успели уже 14 000 человек, которые в основном въезжали в страну через московские аэропорты, петербургский «Пулково», а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае. Наибольшей популярностью ЕЭВ пользуется в Китае, Эстонии, Индии, Германии и Турции, отметили в МИДе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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