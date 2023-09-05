Эстонским студентам рекомендовали воздержаться от поездок в Россию
В Эстонии рекомендовали студентам воздержаться от поездок в Россию для прохождения стажировок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции безопасности (КаПо), передает портал Delfi.
«Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, которую рассматривают как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине», – сказано в сообщении.
В полиции безопасности также отметили, что иностранные студенты «автоматически представляют интерес» для российских спецслужб. В связи с этим власти Эстонии не рекомендуют молодым людям не только учиться в России, но и въезжать на ее территорию.
В конце августа в МИД РФ сообщили, что за месяц Россия выдала почти 31 000 единых электронных виз (ЕЭВ). Воспользоваться ими успели уже 14 000 человек, которые в основном въезжали в страну через московские аэропорты, петербургский «Пулково», а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае. Наибольшей популярностью ЕЭВ пользуется в Китае, Эстонии, Индии, Германии и Турции, отметили в МИДе.