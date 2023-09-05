Эстонским студентам рекомендовали воздержаться от поездок в Россию

В конце августа в МИД РФ сообщили, что за месяц Россия выдала почти 31 000 единых электронных виз (ЕЭВ). Воспользоваться ими успели уже 14 000 человек, которые в основном въезжали в страну через московские аэропорты, петербургский «Пулково», а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае. Наибольшей популярностью ЕЭВ пользуется в Китае, Эстонии, Индии, Германии и Турции, отметили в МИДе.