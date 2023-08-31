Россия выдала иностранцам 31 000 единых электронных виз
Почти 31 000 единых электронных виз (ЕЭВ) оформила Россия с 1 августа. Об этом сообщил консульский департамент МИД РФ.
Воспользоваться такими визами успели около 14 000 иностранцев. Они въезжали в Россию в основном через московские аэропорты и санкт-петербургский «Пулково», а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае. Наибольшей популярностью ЕЭВ пользуется в Китае, Эстонии, Индии, Германии и Турции.
Отказы получили 24 иностранца, то есть 0,08% от общего количества. В департаменте также отмечают, что заявления, в которых обнаруживают ошибки, возвращают на доработку. Их можно подать повторно в течение двух дней без дополнительной платы.
По электронным визам в Россию приезжают преимущественно самостоятельные туристы. Большинство из них сами оформляют документы.
Также с начала 2023 г. в России выдали более 580 000 «традиционных» виз на бланках, вклеиваемых в паспорта. Из них 380 000 – в первом полугодии.
Сервис по выдаче ЕЭВ для иностранцев запустили в России в начале августа. Воспользоваться сервисом могут граждане 55 стран, включая государства Евросоюза. Документ выдается без личного посещения консульства в течение четырех дней. По ЕЭВ можно однократно приехать в Россию не более чем на 16 суток в качестве туриста, с деловым или гостевым визитом, для участия в фестивалях и других мероприятиях. ЕЭВ не нужно вклеивать в паспорт, достаточно распечатать или сохранить в телефоне, чтобы показать сотруднику аэропорта и на пункте пропуска.