Россия выдала иностранцам 31 000 единых электронных виз

Сервис по выдаче ЕЭВ для иностранцев запустили в России в начале августа. Воспользоваться сервисом могут граждане 55 стран, включая государства Евросоюза. Документ выдается без личного посещения консульства в течение четырех дней. По ЕЭВ можно однократно приехать в Россию не более чем на 16 суток в качестве туриста, с деловым или гостевым визитом, для участия в фестивалях и других мероприятиях. ЕЭВ не нужно вклеивать в паспорт, достаточно распечатать или сохранить в телефоне, чтобы показать сотруднику аэропорта и на пункте пропуска.