Газета
Общество

Россия выдала иностранцам 31 000 единых электронных виз

Ведомости

Почти 31 000 единых электронных виз (ЕЭВ) оформила Россия с 1 августа. Об этом сообщил консульский департамент МИД РФ.

Воспользоваться такими визами успели около 14 000 иностранцев. Они въезжали в Россию в основном через московские аэропорты и санкт-петербургский «Пулково», а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае. Наибольшей популярностью ЕЭВ пользуется в Китае, Эстонии, Индии, Германии и Турции.

Отказы получили 24 иностранца, то есть 0,08% от общего количества. В департаменте также отмечают, что заявления, в которых обнаруживают ошибки, возвращают на доработку. Их можно подать повторно в течение двух дней без дополнительной платы.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

По электронным визам в Россию приезжают преимущественно самостоятельные туристы. Большинство из них сами оформляют документы.

Также с начала 2023 г. в России выдали более 580 000 «традиционных» виз на бланках, вклеиваемых в паспорта. Из них 380 000 – в первом полугодии.

Сервис по выдаче ЕЭВ для иностранцев запустили в России в начале августа. Воспользоваться сервисом могут граждане 55 стран, включая государства Евросоюза. Документ выдается без личного посещения консульства в течение четырех дней. По ЕЭВ можно однократно приехать в Россию не более чем на 16 суток в качестве туриста, с деловым или гостевым визитом, для участия в фестивалях и других мероприятиях. ЕЭВ не нужно вклеивать в паспорт, достаточно распечатать или сохранить в телефоне, чтобы показать сотруднику аэропорта и на пункте пропуска.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных