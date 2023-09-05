СК сообщил о пожизненном приговоре военному ВСУ за убийства жителей в Мариуполе

Оператора 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентина Василенко признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 356 УК РФ), а также в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц, в том числе в отношении малолетнего, по мотивам политической и идеологической ненависти (п. «а», «в», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК).