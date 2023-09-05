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СК сообщил о пожизненном приговоре военному ВСУ за убийства жителей в Мариуполе

Ведомости

Военнослужащего ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийства 14 жителей в Мариуполе, сообщили «Ведомостям» в Следственном комитете (СК) России.

Оператора 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентина Василенко признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 356 УК РФ), а также в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц, в том числе в отношении малолетнего, по мотивам политической и идеологической ненависти (п. «а», «в», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК).

Верховный суд ДНР установил, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ 21 марта 2022 г., ранее получив приказ «о насильственном удержании власти на подконтрольной киевскому режиму территории города», расстреляли шестерых мужчин.

23 марта того же года украинские военные, по заявлению СК, расстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погибли шесть мужчин, а также женщина и малолетний ребенок.

4 сентября этого года Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ Виталия Прокопчука к 25 годам колонии строгого режима за расстрел двоих мирных жителей и ранение одного жителя в Мариуполе. По версии следствия, весной прошлого года военный расстрелял из ручного пулемета троих мирных жителей, двое из которых скончались, одному удалось выжить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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