Эрдоган заявил об отсутствии перспектив мира на Украине «на горизонте»
Перспектив мира на Украине в настоящее время на горизонте не просматривается. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете, возвращаясь из Сочи, где накануне прошли переговоры лидеров Турции и России.
«Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Эрдоган напомнил, что с самого начала боевых действий Анкара выступала за мир и диалог, а также прилагала усилия для предотвращения эскалации конфликта. Он подчеркнул, что Турция «не усугубляла проблему и не подливала масла в огонь».
Турецкий лидер отметил, что Анкара готова выступить в роли посредника в вопросах обмена пленными и Запорожской АЭС. Он также выразил надежду, что конфликт на Украине «как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права».
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале – марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта 2022 г. в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Осенью того же года он представил «формулу мира», согласно которой Украина должна сохранить территориальную целостность. Москва назвала этот план нереалистичным.
Кремль неоднократно утверждал, что открыт к переговорам, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия не будет следовать чужим условиям, поскольку она ориентируется только на свои цели и здравый смысл. Он также указывал на «непримиримую позицию» Киева, которую власти Украины, по словам Пескова, сохраняют, даже находясь «в достаточно непростой ситуации».