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Политика

В Кремле высоко оценили гражданскую активность участвующих в выборах бойцов

Ведомости

Кремль высоко ценит гражданскую активность участников спецоперации на Украине, участвующих в выборах в местные органы власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили его, как президент и Кремль оценивают сложившуюся ситуацию, когда в местные органы власти впервые баллотируются участники спецоперации.

«Как должность, как должность. Это абсолютно нормально, и это, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, она, безусловно, заслуживает самой высокой оценки», – ответил Песков.

Представитель Кремля добавил, что проявленные в боевых действиях героизм и смелость будут сказываться и на их повседневной деятельности.

На уточняющий вопрос, как Кремль оценивает работу ЦИК, Песков не стал отвечать, предложив обсудить это уже после выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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