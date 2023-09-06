В Кремле высоко оценили гражданскую активность участвующих в выборах бойцов
Кремль высоко ценит гражданскую активность участников спецоперации на Украине, участвующих в выборах в местные органы власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили его, как президент и Кремль оценивают сложившуюся ситуацию, когда в местные органы власти впервые баллотируются участники спецоперации.
«Как должность, как должность. Это абсолютно нормально, и это, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, она, безусловно, заслуживает самой высокой оценки», – ответил Песков.
Представитель Кремля добавил, что проявленные в боевых действиях героизм и смелость будут сказываться и на их повседневной деятельности.
На уточняющий вопрос, как Кремль оценивает работу ЦИК, Песков не стал отвечать, предложив обсудить это уже после выборов.