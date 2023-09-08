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ЕС ввел санкции против судей и прокуроров из Крыма

Ведомости

Евросоюз ввел санкции против крымских судей и прокуроров в связи с делом гражданина Украины Владислава Есипенко, которого приговорили к шести годам колонии. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

ЕС ввел ограничения против заместителя прокурора Симферопольского района Крыма Елены Подольной, которая запросила наказание для журналиста в 11 лет колонии, и огласившего приговор судьи Длявера Берберова. Также под санкции попали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Денис Коровин и Виталий Власов, судья Верховного суда Крыма Виктор Крапко.

В документе уточняется, что Власов и Крапко также причастны к делу зампредседателя запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Наримана Джелялова, которого осудили на 17 лет колонии по делу о подрыве газопровода. В связи с этим делом также под санкции попала прокурор Анастасия Супряга.

В феврале 2022 г. Симферопольский районный суд Крыма приговорил Есипенко к шести годам колонии общего режима. По версии следствия, он фотографировал и снимал на видео объекты и людные места в Крыму, чтобы потом передать украинской разведке. Есипенко был внештатным сотрудником издания «Крым.Реалии» (является проектом «Радио Свободы», оба ресурса включены в перечень СМИ-иноагентов в РФ и финансируются правительством США).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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