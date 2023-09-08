ЕС ввел санкции против судей и прокуроров из Крыма
Евросоюз ввел санкции против крымских судей и прокуроров в связи с делом гражданина Украины Владислава Есипенко, которого приговорили к шести годам колонии. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.
ЕС ввел ограничения против заместителя прокурора Симферопольского района Крыма Елены Подольной, которая запросила наказание для журналиста в 11 лет колонии, и огласившего приговор судьи Длявера Берберова. Также под санкции попали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Денис Коровин и Виталий Власов, судья Верховного суда Крыма Виктор Крапко.
В документе уточняется, что Власов и Крапко также причастны к делу зампредседателя запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Наримана Джелялова, которого осудили на 17 лет колонии по делу о подрыве газопровода. В связи с этим делом также под санкции попала прокурор Анастасия Супряга.
В феврале 2022 г. Симферопольский районный суд Крыма приговорил Есипенко к шести годам колонии общего режима. По версии следствия, он фотографировал и снимал на видео объекты и людные места в Крыму, чтобы потом передать украинской разведке. Есипенко был внештатным сотрудником издания «Крым.Реалии» (является проектом «Радио Свободы», оба ресурса включены в перечень СМИ-иноагентов в РФ и финансируются правительством США).