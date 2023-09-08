ЕС ввел санкции против судей и прокуроров из Крыма

В документе уточняется, что Власов и Крапко также причастны к делу зампредседателя запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Наримана Джелялова, которого осудили на 17 лет колонии по делу о подрыве газопровода. В связи с этим делом также под санкции попала прокурор Анастасия Супряга.