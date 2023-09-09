Индийский премьер выступил на G20 с табличкой «Бхарат» вместо «Индия»

Бхарат – историческое название Индии на языке хинди. Название страны «Индия» было дано северо-западными европейцами из-за протекающей на севере страны реки Инд. При этом сами индийцы называют ее Синдху. Хотя некоторые сторонники названия «Бхарат» говорят, что существующее название стране дали британские колонизаторы, историки утверждают, что оно появилось «на столетия раньше колониального правления», отмечает Reuters.