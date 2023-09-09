Индийский премьер выступил на G20 с табличкой «Бхарат» вместо «Индия»
Премьер-министр Индии Нарендра Моди использовал на открытии саммита G20 в Нью-Дели табличку с историческим названием страны «Брахат» вместо «Индия», пишет Reuters, публикуя соответствующую фотографию Моди.
Моди сидел за табличкой с надписью «Бхарат», а на логотипе G20 были оба названия страны – «Бхарат» на хинди и «Индия» на английском языке.
«Бхарат приветствует делегатов как президент G20», – сказал премьер на хинди.
Ранее газета The Economic Times сообщила, что Индия может вернуть историческое название Бхарат. По информации издания, правительство планирует внести соответствующую резолюцию 18-22 сентября во время специальной сессии парламента страны.
Руководитель Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш в соцсети X (бывший Twitter) также писал, что официальные приглашения на ужин стран «группы двадцати» (G20) были отправлены от имени «президента Бхарата», а не «президента Индии».
Бхарат – историческое название Индии на языке хинди. Название страны «Индия» было дано северо-западными европейцами из-за протекающей на севере страны реки Инд. При этом сами индийцы называют ее Синдху. Хотя некоторые сторонники названия «Бхарат» говорят, что существующее название стране дали британские колонизаторы, историки утверждают, что оно появилось «на столетия раньше колониального правления», отмечает Reuters.